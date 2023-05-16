Глава МЧС проверит, как идет восстановление поселков Таежный и Сосьва после пожаров

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава МЧС Александр Куренков проверит, как идет восстановление Таежного и Сосьвы, пострадавших от пожаров. Он вместе с губернатором Свердловской области вылетел в поселки.

Глава МЧС и глава региона встретятся с местными жителями и пожарными, которые боролись с огнем. Кроме того, они оценят темпы строительства жилья для погорельцев.

- Сейчас в Таежном активно идет подготовка к строительству новых домов для погорельцев - ведутся геодезические изыскания. Планируется возвести здесь 26 домов - в основном площадью в 42 квадратных метра, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Там также отметили, что на место будут привозить готовые панели, что позволит провести работы в короткие сроки.

В Сосьве недавно уже началась крупная стройка жилых домов. Рабочие возводят первое здание и готовят фундаменты для возведения других. Помимо этого, подготовлен котлован для строительства трехэтажного дома на 60 квартир.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru