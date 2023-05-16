Пирамидальные тополя появились на проспекте Ленина у Театра музыкальной комедии. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На улицах Екатеринбурга вместо спиленных старых деревьев высаживают пирамидальные тополя. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала директор муниципального учреждения «Зеленстрой» в городе Екатеринбурге Анна Янченко.

– Наши специалисты высадили пирамидальные тополя на аллее возле Театра музыкальной комедии. Ранее здесь убрали старый клен с раздвоенным стволом и опасными крупными ветками. Они могли упасть на пешеходные дорожки и повредить трамвайные провода.

Саженцы пирамидального тополя селекции Коновалова выбраны неслучайно. Эта разновидность тополя отлично приживается в городской среде, имеет вертикальную крону и не пушит, как обычные тополя. Кроме того, дополнили аллею новых деревьев кустами сирени.

При посадке озеленители сразу внесли специальные удобрения для городских культур, которыми будем поддерживать молодые растения в течение первых трех лет. Им показан также обильный полив.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Всего в 2023 году мы планируем высадить в Екатеринбурге 184 дерева и 1461 кустарник. Новые саженцы появятся на бульваре Медиков, улице Луначарского, сквере возле УрФУ, проспекте Ленина, улице Попова, в парке имени Павлика Морозова, сквере у Оперного театра, возле кинотеатра «Космос», на улице Титова и на бульваре Малахова.

Городские улицы украсят молодые березы, рябины, ели, липы, клен остролистный, боярышник, ясень, дубы и пирамидальные тополя, а также кусты сирени, спиреи, кизильника и барбариса.

Основные посадки планируем провести в осенний период, так как растения, посаженные «под зиму», лучше приживаются.

Зеленые насаждения — санитары городского воздуха. Создавать «зеленые «легкие» города помогают и специалисты Екатеринбургского лесничества. Они ежегодно высаживают тысячи молодых деревьев в городских парках и лесопарковых зонах нашей уральской столицы.