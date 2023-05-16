Под Екатеринбургом обнаружили подпольный цех по производству алкоголя

Фото: скриншот с видео

Сотрудники полиции совместно с общественниками «Народного контроля» обнаружили подпольный цех по производству коньяка и вина в частном доме в селе Косулино. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

- Свой мини-завод организовал ранее судимый и известный в узких кругах мужчина, которого уже привлекали к ответственности за аналогичные прегрешения, - написал он в своем telegram-канале.

Под цех, по словам общественника, были оборудованы гараж и подвал. Там находилась не только оборудование и тара под алкоголь, но и готовая продукция. Полиция проводит проверку.

Напомним, ранее коробки с бутылками водки, коньяка и других алкогольных напитков, обнаружили жители Широкой речки в Екатеринбурге. Все эти напитки, плюс канистры из-под этанола, были свалены кучей среди деревьев на окраине города. О случившемся горожане рассказали общественникам и полиции. По основной версии - это была свалка контрафактного алкоголя.

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