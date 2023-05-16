Когда родители играют с ребенком на подоконнике, у него формируется иллюзорная «привычка безопасности» нахождения на нем Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в Екатеринбурге травмы после падений из окон получили уже 15 детей. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургии ДГКБ №9, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Араик Петросян.

- В этом году в отделение анестезиологии и реанимации нашей больницы уже госпитализировано 15 детей, выпавших из окон, с тяжёлыми сочетанными травмами, - рассказал медик. - К сожалению, есть и летальные исходы, когда пострадавших даже не довезли до нас. Родители, будьте внимательнее к своим детям, их безопасность в ваших руках.

Врач напомнил, какие меры профилактики должны предпринять взрослые, чтобы не допустить трагедии. По словам Араика Петросяна, у ребенка до 7 лет нет чувства страха и понимания опасности. При этом, когда родители играют с ним на подоконнике, у него формируется иллюзорная «привычка безопасности» нахождения на нем.

Москитная сетка - еще одна иллюзия безопасности. Дети видят в ней опору, но оперевшись на нее, рискуют выпасть в окно вместе с сеткой.

Используйте специальные запирающие устройства «ключ-замок», чтобы окно случайно не открылось. Если нет возможности установить подобные защитные механизмы, снимите ручки с оконных рам и храните их в месте, доступном только для взрослых.

Убедитесь, что рядом с подоконниками нет стульев, диванов, кресел, с помощью которых малыш может беспрепятственно подобраться к окну. Игрушки, скворечники, клетки с домашними животными, привлекающих внимание малыша, на подоконник лучше не ставить.

- Беседуйте с вашим ребенком, стремясь получить обратную связь. Убедитесь, что малыш понимает и осознает опасность нахождения на подоконнике, даже если вы живете на первом этаже, - отмечает врач.

Увидев малыша, который свесился из окна или балкона, сбрасывает вниз какие-либо предметы и наблюдает за их падением, позвоните в домофон, если знаете номер квартиры, или сообщите в полицию.

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