В Кольцово задержали и уничтожили опасный мед

Мед был ввезен без ветеринарных сопроводительных документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали опасный мед. Его в Россию пытались провезти пассажиры из Узбекистана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области.

Инцидент произошел 12 мая во время проверки ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Узбекистана. Сотрудники таможни обнаружили среди вещей потенциально опасную продукцию – мед домашнего приготовления.

- Партия меда была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы продукция не смогла дальше распространяться на территории РФ, ее изъяли и уничтожили. А граждан Узбекистана привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных требований. Материалы дела переданы в таможенные органы.

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