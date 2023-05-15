В Екатеринбурге Ford Focus сбил 9-летнего велосипедиста

Авария произошла вечером 15 мая. Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный на Золотистом бульваре произошло ДТП. Ford Focus сбил 9-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Авария произошла вечером 15 мая. Водитель иномарки двигался со стороны улицы Чемпионов в сторону улицы Счастливая. Уже рядом с нерегулируемым пешеходным переходом автолюбитель наехал на ребенка, которые ехал на велосипеде.
- Мужчина пояснил, что подъехал к пешеходному переходу остановился, убедился, что нет пешеходов начал движение, но неожиданно с левой стороны из-за автобуса выехал ребенок на велосипеде, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в городском ГИБДД.
Мальчика с различными травмами доставили в детскую больницу. За рулем Ford находился 39-летний мужчина, имеющий стаж вождения девять лет. Ранее правила дорожного движения он не нарушал. На месте ДТП автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников аварии и обстоятельства происшествия.
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