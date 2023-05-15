На Новой Сортировке в пожаре пострадали два человека

В пожаре пострадали два человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Новой Сортировке произошел пожар в девятиэтажке на Ольховской, 27/1. ЧП случилось 15 мая в 16:53. Огонь охватил квартиры на нижних этажах. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
На место пожара выехали восемь пожарных машин и 27 огнеборцев. Они эвакуировали 26 человек, а также еще 18 жителей дома, из которых трое дети, они вывели при помощи спасательных устройств. В пожаре пострадали два человека, из них один ребенок.
- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 30 квадратных метров на первом этаже девятиэтажного многоквартирного дома горит квартира, а также балкон на втором этаже, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном МЧС.
Уже в 17:21 спасателям удалось локализовать огонь, а спустя две минуты горение удалось полностью ликвидировать.
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