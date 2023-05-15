Жительница Красноуфимска потеряла больше 600 тысяч рублей, пытаясь заработать

Женщина рассчитывала заработать на инвестициях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Красноуфимска потеряла 600 тысяч рублей. Свердловчанка хотела заработать денек, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

В дежурную часть города обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что ее обманули аферисты. В интернете свердловчанка нашла информацию о дополнительном заработке при помощи инвестиций. Женщина перешла на сайт и зарегистрировалась. После этого ей позвонила представительница организации. Она сообщили, что свердловчанке необходимо вложить в акции 9500 рублей. Женщина выполнила указания.

- После этого с потерпевшей через приложение видеосвязи связался другой неизвестный мужчина. Он объяснил, что для того, чтобы заработать больше денежных средств, нужно вложить сумму больше и пояснил схемы роста и падения цен валюты на бирже, - добавили в полиции.

Жительница Красноуфимска сначала перевела мошенникам 119 тысяч, а потом еще 70 тысяч рублей. После этого она оформила кредит на 461 тысячу рублей. Их она также переслала аферистам. Только вот вывести «вложенную» сумму женщине не удалось. Только тогда свердловчанка поняла, что ее обманули. По данному случаю возбуждено уголовное дело. Полиция города ищет преступников.

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