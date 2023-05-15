Екатеринбуржец ударил своего друга ножом во время застолья

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель с ножом напал на своего друга. Инцидент произошел во время распития спиртного. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в отдел полиции позвонили сотрудники скорой помощи. Они сообщили, что в 36-ю городскую больницу они доставили 46-летнего мужчину с ножевым ранением в животе. В нападении заподозрили его знакомого 55 лет.

- Как установили сотрудники полиции, между пострадавшим и задержанным в ходе распития спиртных напитков возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось дракой, в ходе которой подозреваемый схватил нож и ударил им своего оппонента, - рассказали в полиции.

Нападавшего мужчину задержали. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меру пресечения.

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