В Новоуральске женщина потеряла около двух миллионов, доверившись телефонным мошенникам

Мужчина на том конце провода рассказал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 51-летняя местная жительница потеряла порядка двух миллионов рублей, доверившись телефонным мошенникам. Пострадавшая женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера.

Мужчина на том конце провода рассказал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах», из-за чего на ее имя оформлены несколько кредитов.

- Якобы для защиты средств разговор перевели на псевдосотрудника Центрального Банка России, который убедил женщину установить на телефон приложение RustDesk», - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина последовала инструкциям аферистов, как только они получили удаленный доступ к ее телефону, на нее оформили несколько займов и перевели с счета два миллиона рублей. В полиции проводят проверку.