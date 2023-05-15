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НовостиПроисшествия15 мая 2023 14:39

В Новоуральске женщина потеряла около двух миллионов, доверившись телефонным мошенникам

Она обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчина на том конце провода рассказал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах»

Мужчина на том конце провода рассказал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 51-летняя местная жительница потеряла порядка двух миллионов рублей, доверившись телефонным мошенникам. Пострадавшая женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера.

Мужчина на том конце провода рассказал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах», из-за чего на ее имя оформлены несколько кредитов.

- Якобы для защиты средств разговор перевели на псевдосотрудника Центрального Банка России, который убедил женщину установить на телефон приложение RustDesk», - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина последовала инструкциям аферистов, как только они получили удаленный доступ к ее телефону, на нее оформили несколько займов и перевели с счета два миллиона рублей. В полиции проводят проверку.