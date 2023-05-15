В Новоуральске женщина потеряла около двух миллионов, доверившись телефонным мошенникам

Мужчина на том конце провода рассказал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новоуральске 51-летняя местная жительница потеряла порядка двух миллионов рублей, доверившись телефонным мошенникам. Пострадавшая женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера.
Мужчина на том конце провода рассказал, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах», из-за чего на ее имя оформлены несколько кредитов.
- Якобы для защиты средств разговор перевели на псевдосотрудника Центрального Банка России, который убедил женщину установить на телефон приложение RustDesk», - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.
Женщина последовала инструкциям аферистов, как только они получили удаленный доступ к ее телефону, на нее оформили несколько займов и перевели с счета два миллиона рублей. В полиции проводят проверку.