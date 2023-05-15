Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 14:01

В Екатеринбурге в нескольких районах выявлено загрязнение воздуха из-за смога

Причиной стали лесные пожары, которые бушуют в Свердловской области больше недели
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пробы, отобранные в других точках области, по другим показателям соответствуют гигиеническим нормативам

Пробы, отобранные в других точках области, по другим показателям соответствуют гигиеническим нормативам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты уральского Роспотребнадзора выявили загрязнение воздуха в пробах, взятых на улицах Опалихинская, Высоцкого, Мичурина, Кузнецова, Родонитовая. Зафиксировано превышение в полтора раза допустимой концентрации фенола.

Причиной этого стал смог из-за лесных пожаров, которые бушуют в Свердловской области больше недели.

- Также в поселке Молодежном под Березовским выявлено превышение среднесуточной ПДК по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» - в 5,4 раза, «взвешенные частицы РМ 10» - в 3,3 раза, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Пробы, отобранные в других точках области, по другим показателям соответствуют гигиеническим нормативам