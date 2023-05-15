Планируется, что компании закупят машины отечественного производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезут партию новых автобусов. Общественный транспорт приобретут по новой программе господдержки. В лизинг будет приобретено сразу 237 машин большого и среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных граждан.

- Участие уральских перевозчиков в федеральной программе «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг» позволит обновить региональный автопарк и сделать поездки комфортными, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В региональном минтрансе рассказали, что техника прибудет в регион на 2023-2024 годы. Благодаря федеральной программе автобусный парк обновят компании из Екатеринбурга, Березовского, Верхотурья и Красноуральска.

Планируется, что компании закупят машины отечественного производства.