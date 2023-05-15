Уральский ученый объяснил, как глобальное потепление может быть связано с пожарами

Глобальное потепление влияет на увеличение вероятности пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глобальное потепление влияет на увеличение вероятности пожаров, а сами пожары, выбрасывая парниковые газы, способствуют потеплению климата. В этом уверен ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов.

- Глобальное потепление связано с накоплением парниковых газов в атмосфере, в основном углекислого газа, — поясняет климатолог. – И идея заключается в том, чтобы изучить возможности, как этот углекислый газ изъять из атмосферы и разместить, например, в экосистемах в виде древесины или углерода в почве. А пожар — это выброс углерода обратно в атмосферу, что тоже вносит вклад в потепление климата. Это нехорошо, особенно для нашей страны, так как 60 % ее территории — вечная мерзлота. Во-вторых, это означает увеличение частоты экстремальных погодных событий: ураганов, наводнений, долгого отсутствия дождя и других.

По мнению специалиста, эффективно обнаруживать на начальной стадии пожары с помощью спутникового мониторинга практически невозможно.

- Я знаю только о четырех пригодных для мониторинга спутниках — три спутника NASA и один российский «Метеор-М», — говорит Константин Грибанов. – Только эти спутники могут отслеживать одно и то же место каждые шесть часов.

Сложность в том, что пространственное разрешение спутников — около одного-двух километров.

Если на одном пикселе, где отражается территория размером километр на километр или два на два, горит, к примеру, дом, то спутник этот пожар не увидит. А заметит уже на большей территории и при отсутствии облачности.

Пожары в России — не самые серьезные, добавляет климатолог. По данным Copernicus fire monitoring, более мощные пожары зафиксированы в Африке, Южной Америке, Мексике, Индии. И все они, в том числе, вносят вклад в глобальное потепление климата и увеличение углекислого газа в атмосфере.

- Если 10 лет назад количество углекислого газа в атмосфере составляло 350 миллионных долей, то сейчас в среднем по планете – около 420 миллионных долей. В городе может быть и тысяча. При таком показателе врачи советуют открывать форточки, проветривать помещение, так как некоторым людям может быть нехорошо. Так вот, лет через 50, открывать форточку будет бесполезно, надо будет устанавливать фильтры для воздуха, чтобы отфильтровывать углекислый газ, — заключает Константин Грибанов.