В Свердловской области от укусов клещей пострадали 6,5 тысяч человек

В лабораториях региона исследовано более пяти тысяч клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже больше 6,5 тысяч уральцев, это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня.

- Среди пострадавших 1451 ребенок. В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 10 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 51 человек, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В лабораториях региона исследовано более пяти тысяч клещей, также специалисты напомнили о том, что акарицидными обработками охвачено 7799,7 га, что составило 68,8% от плана. С начала года проведено 45,1 тысячи вакцинаций и 193 тысячи ревакцинаций.