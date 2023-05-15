В Екатеринбурге 20 мая откроется самый маленький выставочный зал

Фото: команда проекта Ночь музеев в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 20 мая в рамках Ночи музеев откроется самый маленький выставочный зал с картинами в золоченых рамах. Он будет находиться возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга, и будет работать всего несколько часов.
- Здесь представят уникальную выставку живописи, которая проработает только до конца Ночи музеев, - рассказали организаторы.
В экспозицию войдут более трех десятков авторских работ в жанре миниатюры: городские пейзажи, достопримечательности и памятные места, миниатюрные копии картин и экспонатов из екатеринбургских музеев.
- Самое «масштабное» полотно в экспозиции всего 4х4 сантиметра, самое маленькое - 1,5х1,5 сантиметра, - отметили организаторы. - Никаких принтов, только оригинальная, созданная вручную графика и живопись.
Интересно, художники, принявшие участие в создании проекта, пожелали остаться неизвестными, чтобы у выставки, посвященной любимому городу, был только один герой - сам Екатеринбург.
Выставка откроется в 20:45. Площадка будет бесплатной.
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