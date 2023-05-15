Жители дома пожаловались на женщину в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы пожаловались в полицию на женщину, сорвавшую плакат-поздравление ветеранам. Все произошло в доме на Фурманова, 125. Пожилая жительница попала на видео. Жильцы дома обратились в полицию и потребовали привлечь ее к ответственности.

- Это глумление над памятью погибших в Великую Отечественную войну, ветеранов. Почти в каждой семье есть свои герои. Люди возмущены, это дело принципа, чтобы виновные были наказаны, - рассказал E1.RU жилец дома.

По данным издания, соседи хотят, чтобы женщину оштрафовали или провели с ней беседу.

- Сообщение граждан зарегистрировано в установленном порядке в дежурной части территориального ОВД, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Сотрудники полиции уже приступили к проверке поступившей информации.

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