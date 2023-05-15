Майскую прогулку пока не отменили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге могут отменить юбилейную 40-ю «Майскую прогулку». Напомним, прогулка должна состояться в это воскресенье, 21 мая.

- Если попытаться проанализировать прогнозы, то до 21 числа будет солнечная погода без осадков, но с порывами ветра до 6-8 метров в секунду. Мы готовы провести, 21 мая, но есть риск запрета из-за смога. За три дня до мероприятия все будет понятно, - рассказал профессор Виктор Гроховский на пресс-конференции.

Пока регистрация для участников на сайте проекта не закрыта. Всего для участников приготовили пять различных маршрутов - 10, 20, 30, 40 и 50 км. Старт будет дан перед площадью у Дворца игровых видов спорта, Олимпийская набережная, 3. А финиш будет организован на площади перед главным корпусом УрФУ по адресу: ул. Мира, 19.