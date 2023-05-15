В Свердловской области потушили десять природных пожаров за сутки

Леса в Свердловской области продолжают гореть Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области спасателям удалось ликвидировать 10 природных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Ликвидированы возгорания на общей площади 7,8 тысячи гектаров, - сообщает ДИП.

Всего в Свердловской области действуют 23 природных пожара на площади 13,6 тысячи гектаров. Локализованы 12 пожаров на площади 10,1 тыс. гектаров, в том числе два крупных - под Ирбитом на площади четыре тысячи гектаров и в Пышминском городском округе на площади 5,4 тысячи гектаров.

С пожарами ведут борьбу более тысячи человек и 400 единиц техники, в том числе 13 воздушных судов. За сутки на очаги огня они сбросили 460 тонн воды.