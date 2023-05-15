Жители Екатеринбурга назвали главный источник стресса на работе

У уральцев есть причины для стресса на работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время своего свежего опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили, что для большинства жителей Екатеринбурга стрессовым фактором на работе является плохое отношение руководства к подчиненным.

- Главным стрессовым фактором на работе является плохое отношение начальства к подчиненным - 15% голосов. 14% опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Еще по 7% — непрофессионализм руководства и сослуживцев, - сообщается в результатах исследования.

Также 5% сотрудников недовольны низким уровнем оплаты труда, 4% опрошенных испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков для их выполнения.

По итогам опроса оказалось, что женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.

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