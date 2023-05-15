Священник из Югры стал блогером

Священник активно ведет свой блог. Фото: скан с ТГ Леонида Баркова

В Ханты-Мансийске настоятель Знаменского храма Леонид Бартков развивает не только сообщество прихожан в ВК, но и ведет свой собственный telegram-канал, где каждый день рассказывает о жизни и работе православного священника. Сам священник говорит, что его можно назвать блогером. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Сначала настоятель православного храма создал группу в ВК с рубрикатором. Этот паблик ведется по законам SMM, здесь ведется активный диалог с прихожанами.

Позже священник Леонид Бартков завел для общения с подписчиками свой telegram-канал.

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