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НовостиОбщество15 мая 2023 8:08

Священник из Югры стал блогером

Батюшка развивает свой telegram-канал
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Священник активно ведет свой блог. Фото: скан с ТГ Леонида Баркова

Священник активно ведет свой блог. Фото: скан с ТГ Леонида Баркова

В Ханты-Мансийске настоятель Знаменского храма Леонид Бартков развивает не только сообщество прихожан в ВК, но и ведет свой собственный telegram-канал, где каждый день рассказывает о жизни и работе православного священника. Сам священник говорит, что его можно назвать блогером. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Сначала настоятель православного храма создал группу в ВК с рубрикатором. Этот паблик ведется по законам SMM, здесь ведется активный диалог с прихожанами.

Позже священник Леонид Бартков завел для общения с подписчиками свой telegram-канал.

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