На улице Нижнего Тагила подрались водитель легковушки и пассажир трамвая

ЧП произошло на одной из улиц города Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле на остановке «Восточная» 13 мая на проезжей части подрались водитель легкового автомобиля и пассажир трамвая, которая в момент инцидента, по словам очевидцев, был нетрезв. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Мужчина стоял на остановке, и, когда трамвай подъезжал, он решил заранее перейти проезжую часть. Из-за этого водителю одного из легковых автомобилей пришлось резко затормозить, чтобы не сбить мужчину.

Когда пассажир уже зашел в салон трамвая, водитель легковушки вышел на проезжую часть и сделал замечание мужчине за опасное поведение на дороге.

В ответ пассажир плюнул в автомобиль, а потом водитель машины выволок хама на проезжую часть, и вытер плевок его кепи, после чего отпустил.

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