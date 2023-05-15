Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 7:00

В поселке под Сысертью нашли старинный боеприпас

Уже вторые сутки садоводы ждут саперов
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Полиция оцепила место обнаружения опасной находки

Полиция оцепила место обнаружения опасной находки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В коттеджном поселке Заповедник под Сысертью нашли старинный боеприпас. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель. По словам очевидцев, опасную находку обнаружили 14 мая во время работы экскаватора.

- Люди экскаватором копали яму и на 1,5 метрах в глубину наткнулись на авиационный неразорвавшийся снаряд, - пояснил читатель «КП-Екатеринбург». – Полиция приехала, всех разогнала. Но саперы так и не приехали.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт обнаружения снаряда. В главке отметили, что саперы еще не прибыли в поселок.