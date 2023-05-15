В Екатеринбурге проезд по проспекту Ленина перекрыли из-за бесхозной сумки

Движение приостановили на участке в районе остановки «Площадь Коммунаров» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта по проспекту Ленина – на участке в районе остановки «Площадь Коммунаров». Сейчас на месте работают сотрудники полиции и саперы.

Ограничения коснулись не только общественного транспорта, но и машин.

- На остановке была оставлена бесхозная вещь. Сейчас на месте работают саперы, - сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

Он добавил, что эту же информацию ему сообщили в Гортрансе.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к официальному представителю ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он пообещал прокомментировать ситуацию позже.