В Екатеринбурге проезд по проспекту Ленина перекрыли из-за бесхозной сумки

Движение приостановили на участке в районе остановки «Площадь Коммунаров»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта по проспекту Ленина – на участке в районе остановки «Площадь Коммунаров». Сейчас на месте работают сотрудники полиции и саперы.
Ограничения коснулись не только общественного транспорта, но и машин.
- На остановке была оставлена бесхозная вещь. Сейчас на месте работают саперы, - сообщил читатель «КП-Екатеринбург».
Он добавил, что эту же информацию ему сообщили в Гортрансе.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к официальному представителю ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он пообещал прокомментировать ситуацию позже.