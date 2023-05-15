В Нижнем Тагиле водитель Lada сбил 20-летнюю девушку

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле у дома 72 «А» по проспекту Ленинградский вечером 14 мая водитель Lada Priora сбил 20-летнюю девушку. Она переходила дорогу на красный.

- Водитель пояснил, что двигался в сторону ул. Зари на разрешающий сигнал светофора. Неожиданно слева на право, на дорогу выбежала молодая девушка. Она на дороге обронила сотовый телефон и, развернувшись обратно, побежала обратно за ним. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Мужчина позвонил сотрудникам полиции и вызвал скорую. Девушку с травмами различной степени тяжести доставили в ГАУЗ СО «Центральная городская больница» №1. После осмотра медики назначили ей амбулаторное лечение и отпустили домой.

Госавтоинспекторы установили, что автомобилем Lada Priora управлял мужчина, со стажем управления категории «В» - два года. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Медосвидетельствование показало ,что водитель был трезв.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы, как и водители должны выполнять требования сигналов светофора.

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