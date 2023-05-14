На Урале скончалась 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны

В январе Елена Слободская отметила 100-летний юбилей. Фото: Администрация Верхней Пышмы

В Верхней Пышме ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Елена Ивановна Слободская. В январе этого года она отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В 1942 году Елену призвали на фронт, когда ей было всегда 19 лет, и она была студенткой педагогического института. О годах войны Елена Ивановна рассказывала для проекта «Живые легенды».

- Пришлось бросить учебу и идти на фронт. Была под Сталинградом в зенитно-артиллерийских войсках, сбивали самолеты. А девушки были телефонистами, связистами и на орудиях работали, снаряды подавали — тяжелые, по 16 кг. А как бомба летит, страшно… Телогрейкой голову закроешь и за ящик спрячешься, - вспоминала ветеран Великой отечественной войны.

После войны Елена Слободская окончила институт и попала по распределению в Верхнюю Пышму. Стала работать учителем географии и биологии. Несколько проработала директором школы.

Редакция «КП-Екатеринбург» выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Слободской.