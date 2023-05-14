В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Стрелка» на Космонавтов

Фото: скриншот из видео
В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Стрелка» ан проспекте Космонавтов экстренно вывели на улицу. Об этом в telegram-канале сообщает «4 канал».
- Поступило сообщение о минировании. Мы около получаса сидели на улице и ждали, когда ТЦ откроют, - рассказывают очевидцы.
На месте работали саперы. После того как они уехали, посетителей начали запускать в помещение.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.
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