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НовостиПроисшествия14 мая 2023 13:13

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Стрелка» на Космонавтов

По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Стрелка» ан проспекте Космонавтов экстренно вывели на улицу. Об этом в telegram-канале сообщает «4 канал».

- Поступило сообщение о минировании. Мы около получаса сидели на улице и ждали, когда ТЦ откроют, - рассказывают очевидцы.

На месте работали саперы. После того как они уехали, посетителей начали запускать в помещение.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

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