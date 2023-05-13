В Екатеринбурге реконструировали приезд Фиделя Кастро

Фото: Музеи истории Екатеринбурга

Музей истории Екатеринбурга 13 мая реконструировал визит Фиделя Кастро. При поддержке Музейного комплекса УГМК, который предоставил экземпляр автомобиля ЗИС-110 из своей коллекции, актера, перевоплотившегося в кубинского лидера, провезли по улицам Екатеринбурга. Конечной точкой был Музей истории Екатеринбурга.

- Как и 60 лет назад, Фиделя Кастро горячо приветствовали жители города. Кубинский лидер посетил выставку «Гости из прошлого», посвященную визитам почетных делегаций на Урал в советское время, - рассказали в музее.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала об удивительных приключениях Фиделя Кастро в Свердловске. Напомним, что за два месяца до его приезда аэропорт Кольцово соединили с городом новой дорогой, позднее получившей название «Фиделевской».

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