Возле театра музкомедии на месте срубленного клена высадили новые деревья

Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на аллее возле театра музкомедии 13 мая на месте срубленного клена высадили пять саженцев пирамидального тополя селекции Коновалова, который не пушит и кусты сирени.

- При посадке были внесены специальные удобрения для городских культур, которыми озеленители будут поддерживать молодые растения в течение ближайших трех лет, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Им показан также обильный полив.

В 2023 году в Екатеринбурге планируют высадить 184 дерев и 1 461 кустарник. Березы, рябины, ели, липы, клен, ясень, дубы, пирамидальные тополя, сирень и барбарис появятся как в центре, так и в спальных районах города.

Как отметила директор «Зеленстроя» Анна Янченко, садить деревья и кустарники предприятие планирует преимущественно в осенний период, так как растения, посаженные «под зиму», лучше приживаются.

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