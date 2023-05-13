«Урал» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» 13 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» обыграл «Оренбург» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

- Одерживаем важную победу над «Оренбургом» и набираем необходимые три очка! Сегодня радуемся, а уже завтра начинаем готовиться к «Краснодару», - написали в группе «ВКонтакте» клуба.

Следующий матч «шмели» проведут в Кубке России 17 мая. Команда Виктора Гончаренко сыграет в финале «Пути регионов» с «Краснодаром».

ФК «Урал» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Оренбург» идет восьмым.

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