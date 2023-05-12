В Верхней Пышме росгвардейцы задержали парня, пытавшегося угнать легковушку

Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме росгвардейцы задержали 21-летнего молодого человека, который попытался угнать отечественную легковушку, припаркованную во дворе жилого дома на улице Чистова.

К силовикам обратился 41-летний местный житель. На месте происшествия информация об этом подтвердилась.

- При опросе 41-летний мужчина пояснил, что данный молодой человек разбил заднее пассажирское стекло его автомобиля ВАЗ-2107, проник внутрь салона, но был задержан владельцем транспортного средства, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту от потерпевшего поступило заявление. Возбуждено и расследуется уголовное дело.