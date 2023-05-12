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НовостиОбщество12 мая 2023 17:51

В Верхней Пышме росгвардейцы задержали парня, пытавшегося угнать легковушку

Парень разбил стекло ВАЗ-2107 и проник внутрь салона
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства

Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме росгвардейцы задержали 21-летнего молодого человека, который попытался угнать отечественную легковушку, припаркованную во дворе жилого дома на улице Чистова.

К силовикам обратился 41-летний местный житель. На месте происшествия информация об этом подтвердилась.

- При опросе 41-летний мужчина пояснил, что данный молодой человек разбил заднее пассажирское стекло его автомобиля ВАЗ-2107, проник внутрь салона, но был задержан владельцем транспортного средства, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту от потерпевшего поступило заявление. Возбуждено и расследуется уголовное дело.