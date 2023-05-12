За неделю на Урале возбудили больше 260 административных дел за нарушения противопожарного режима

В области действуют 2037 патрульно-контрольных групп. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

За неделю в Свердловской области возбудили больше 260 административных дел за нарушения особого противопожарного режима. В лесах Среднего Урала ведется патрулирование. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

- Эта работа с каждым днем будет масштабироваться. Если граждане не прекратят нарушать требования пожарной безопасности – каждый нарушитель будет привлечен к ответственности, после чего думаю, людям не захочется повторно нарушать законодательство, - сообщил областной министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

За текущую неделю уже составили 263 административных дела. В области действуют 2037 патрульно-контрольных групп. Они успели провести больше трех тысяч рейдов.

На смотря на запрет свердловчане продолжают пользоваться мангалами в лесах, разжигать костры и выкидывать легковоспламеняющийся мусор в сухую траву. За подобные нарушения уральцам грозит штраф до 60 тысяч рублей, для должностных лиц сумма возрастает до 110 тысяч, для юридических до двух миллионов рублей.

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