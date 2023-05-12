450 тысяч свердловских школьников отправятся в летние лагеря в 2023 году

От семей погорельцев поступило 80 заявок на отдых в оздоровительных учреждениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область готовится к летней оздоровительной кампании. За сезон планируется отправить 450 тысяч школьников из региона в лагеря. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обозначил, что для детей пострадавших от пожаров, будут выделены специальные путевки. Такое распоряжение чиновник дал в ходе рабочей поездки в Сосьву и Таежный. От семей погорельцев поступило 80 заявок на отдых в оздоровительных учреждениях.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы юные уральцы смогли комфортно, безопасно и с пользой для здоровья отдохнуть этим летом. Особое внимание уделяем ребятам из семей, пострадавших от крупных пожаров в конце апреля этого года. Выдаем им путевки бесплатно. При необходимости – на все три смены, – рассказал Евгений Куйвашев.

Оздоровительная кампания в Свердловской области стартует уже 1 июня. На нее выделили 2,7 миллиарда рублей из областного бюджета. Всего летом будут работать порядка тысячи организаций отдыха и развлечения детей.

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