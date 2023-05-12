В Екатеринбурге на улице Рабочих вспыхнули два частных дома

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 17:26 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Рабочих вспыхнул крупный пожар: как оказалось, на площади в 200 квадратных метров загорелись два частных дома, а также надворные постройки. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 17:26 по местному времени.

- Информации о пострадавших не поступало. В 18:21 пожар был локализован. В тушении огня задействованы 24 человека личного состава и шесть единиц спецтехники. Огнеборцы принимают меры по тушению огня, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что погорельцам из деревни Неустроево, которые потеряли свои дома из-за лесные пожаров, передали партию гуманитарной помощи. Им привезли стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику, чтобы обустроить временный быт.