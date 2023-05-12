Погорельцам из деревни Неустроево, потерявшим дома в пожарах, передали гуманитарную помощь

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Погорельцам из деревни Неустроево, которые потеряли свои дома из-за лесных пожаров, передали партию гуманитарной помощи. Им привезли стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику, чтобы обустроить временный быт.

- Привезли именно то, что хотели граждане. То, о чем они говорили при заполнении социальных паспортов, поэтому сегодня передали то, что создает первичный комфорт, - заявил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Также машина с ценным грузом от Фонда святой Екатерины отправилась в села Осинцевское и Байкалово.

- Мы поговорили с жителями, и такая печать тревоги на лице еще есть, но мы своей работой, своей помощью хотим вернуть их в нормальное состояние. Мы все для этого делаем, - добавил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.