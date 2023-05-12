В Нижнем Тагиле стартовал конкурс молодежных проектов

Конкурс социально значимых проектов проведут в Нижнем Тагиле Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле запустили конкурс молодежных проектов «Твоя инициатива», которой дает возможность молодым людям претворить в жизнь социально значимые идеи. Об этом пишет издание ТагилЛайф.

Проекты конкурса должны предусматривать вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты должны нести конкретную пользу и приводить к результату. Должна быть возможность для оценки эффективности каждого проекта.

Важным условием является социальная значимость проекта для жителей Нижнего Тагила. Должна быть предоставлена рациональная смета.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 мая по адресу: Нижний Тагил, улица Огаркова, 5, кабинет 402 в рабочие дни с 9 до 17:30.