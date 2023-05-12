В Сургуте открыли выставку комиксов про подвиги бойцов СВО

На выставке рассказано о 24 подвигах. Фото: музей "Россия - моя история. Югра"

В Сургуте начала работу выставка, посвященная подвигам героев спецоперации, она работает в мультимедийном парке «Россия – моя история». Здесь в форматах графических новелл представлены 24 подвига участника спецоперации. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

На выставке в формате комиксов рассказана история полковника Андрея Фроленкова, подразделение которого заняло Чернобыльскую АЭС, подвиг полковника Владимира Жоги, который ценой собственной жизни спас мирных жителей Волновахи, а также других героев СВО.

Отметим, что вход на патриотическую выставку в Сургуте – бесплатный.

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