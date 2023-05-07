Спасатели локализовали пожар в Первомайском, где загорелись склады с порохом

В настоящее время площадь пожаров составляет 7,2 тысячи га Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели локализовали огонь в поселке Первомайском. Ранее, сотрудники МЧС получили вызов о горении складов на площади в 960 квадратных метров. Авиалесохрана сообщила, что эти помещения воспламенились не по причине лесных пожаров. Как зафиксировали камеры, огонь шел от строений в сторону поселка.

- Пожар локализован, спасатели проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 га. Пострадавших среди гражданского населения и участников тушения пожаров нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также спасатели тушат природные пожары в Асбесте и его окрестностях. В городе из-за пожаров произошла авария и насосные станции прекратили работу. В результате чего, жители пожаловались на отсутствие воды. По данным спасателей, в настоящее время площадь пожаров составляет 7,2 тысячи га.

На борьбу с огнем отправилось свыше 2,5 тысяч специалистов. В городах области добровольцы также прошли инструктаж и вышли на ликвидацию пламени.

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