Авиалесоохрана опровергла, что возгорание на складах с порохом под Режом началось из-за лесных пожаров

Огонь видели и проезжавшие около Режа автомобилисты. Фото: читатель «КП»

В поселке Первомайский, 6 мая, произошел крупный пожар на складе с порохом. Сообщение о возгорании на участке поступило к спасателям, 6 мая в 20:27 местного времени. На ликвидацию пожара приехало более полусотни спасателей. Зарево со стороны поселка видели жители Режа. Затем, жителей поселка Первомайский было решено ликвидировать силами МЧС и полиции.

- Представители МВД совместно с коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек, из них 32 размещены в двух пунктах временного размещения города Реж, в том числе 8 детей, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Авиалесохрана России опровергла, что возгорание на складах в Свердловской области было вызвано лесным пожаром.

- По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Свердловской области, лесной пожар не является причиной возгорания на складах с порохом в Свердловской области, - сообщает официальный сайт Авиалесохраны.

Также сообщается, что огонь в лес распространялся именно со стороны складов. Пожар зафиксировала система видеонаблюдения «Лесной дозор».

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