В Свердловской области увеличили группу по борьбе с лесными пожарами до 2,5 тысяч человек

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Для ликвидации лесных пожаров в Свердловской области увеличили группировку специалистов до 2,5 тысяч человек. В тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники. Огнем охвачено свыше 33 тысяч гектаров леса в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По состоянию на 6 мая в регионе действовало 53 лесных пожара. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 15 возгораний.

- Остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Также восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать. Крупные пожары действуют в Артемовском, Талицком районах - горит более четырех тысяч гектаров леса. В Режевском городском округе – 5,9 гектаров. В Тугулымском районе – три пожара на общей площади около пяти тысяч гектаров. Также есть возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах. – сообщает департамент информполитики области.

Также с огнем борется специальная авиация МЧС и Минобороны. Дополнительно из Красноярска в область для тушения пожара были переброшены два вертолета МИ-8. В городах региона мэры объявляют сбор добровольцев для ликвидации огня.

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