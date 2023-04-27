В Березовском мужчина до смерти избил инвалида из-за кота

Кот сбежал в открытую дверь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском будут судить 41-летнего кладовщика, до смерти избившего инвалида третьей группы из-за кота. Все произошло в феврале2023 года. В день трагедии мужчина-инвалид остался ночевать у соседа, так как ранее в его квартире произошел пожар, в котором погибла его жена.

- Потерпевший был в гостях у своего соседа, где в числе прочих приглашенных распивал спиртные напитки. Когда хозяин квартиры и гости уснули, он ушел из квартиры, забрав ключи, но при этом оставив дверь открытой, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Когда хозяин квартиры проснулся, он увидел, что дверь открыта, а гость пропал вместе с ключами. Кроме того, в доме не оказалось кота - питомец сбежал. Гостя он нашел у других соседей. Там он, рассердившись из-за поступка товарища, стал избивать его и нанес ему кулаками и ногами не менее 26 ударов. От полученных травм мужчина-ивалид скончался.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд. По ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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