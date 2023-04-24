Как оказалось, находкой был учебный снаряд для гранатомета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академический район Екатеринбурга из-за учебного снаряда съехались десятки силовиков. Как выяснилось, в лесопарковой зоне прохожие заметили подозрительный предмет и вызвали спецслужбы.

- Сотрудники полиции для того, чтобы прояснить ситуацию, вызвали специалистов по взрывным устройствам из предприятия «Уралвымпел», которые при осмотре места происшествия определили, что находка не боевая. Реальной опасности людям и окружающей природе она не представляла, - рассказал «КП-Екатеринбург» представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Как оказалось, находкой был снаряд для гранатомета.

- Оцепление силовиков снято. Как болванка оказалась в парке, сейчас устанавливается. По одной из отрабатываемых версий, она могла сюда попасть с недалеко расположенного полигона, - добавил полковник Горелых.

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