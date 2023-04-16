В Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего мальчика в лифте

Фото: скриншот из видео

В Екатеринбурге мужчина с кулаками накинулся на 13-летнего мальчика. Инцидент случился в доме на Академика Парина, 39.

Ребенок зашел в лифт со щенком, где уже был буйный мужчина со своей собакой. Ему не понравилось то, что животные начали проявлять друг к другу интерес. Но мужчине это не понравилось. По словам отца мальчика, причиной конфликта стало именно это.

- Он начал избивать и собаку, и моего сына, угрожая расправой, - рассказал читатель Е1.RU. - Сняли побои, у сына ушиб руки. А еще шок и боязнь.

После случившегося отец ребенка попытался поговорить с соседом, но он брызнул в глаза ребенка перцовым баллончиком. Пострадавшая семья написала заявление в полицию. В ведомстве «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию.

- Заявление законного представителя ребенка зарегистрировано в отделе полиции №8. Служба участковых проведет тщательную проверку по факту агрессивного поведения мужчины, - сообщили в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

По результатам разбирательства полицейские примут меры реагирования в рамках своей компетенции. Рассмотрение материала находится на контроле у руководства территориального ОВД.

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