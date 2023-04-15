На Серовском тракте в ДТП пострадал полуторогодовалый мальчик и его мама

ДТП случилось на 236 километре трассы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» 15 апреля случилось ДТП. Пострадали два человека, в том числе и ребенок. Инцидент случился в районе 14:30 часов на 236 километре обратного направления трассы.

- Водитель автомобиля Hyundai Solaris, 52 –летняя женщина, при перестроении с правой полосы на левую, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg который двигался по левой полосе без изменения направления движения в попутном направлении под управлением 37–летнего мужчины, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

На месте работали госавтоинспекторы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

После столкновения оба водителя не справились с управлением и съехали с дороги. На месте происшествия врачи осмотрели полуторогодовалого мальчика, видимых повреждений он не получил. Родители отказались от госпитализации ребенка.

Мальчик перевозился в автокресле, установленном на заднем пассажирском сидении автомобиля. Также в ДТП пострадала 38-летняя мама мальчика, с гематомой на лице, она также от госпитализации отказалась.

Оба водителя были трезвые. Женщина за рулем Hyundai Solaris имеет стаж вождения полтора года, за это время нарушила ПДД только один раз.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится дознание, по окончании которого будет принято процессуальное решение, установлена точная причина дорожной аварии, уточняют в отделе пропаганды ГИБДД.

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