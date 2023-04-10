Полковник находится в изоляторе временного содержания Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала главу свердловского Управления по контролю за оборотом наркотиков Ивана Ергеледжи. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным издания, его подозревают в мошенничестве. При этом, как пишет ЕАН, Иван Ергеледжи проходит свидетелем по некоему делу.

- Сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области проводят комплекс мероприятий, направленных на установление более точных и подробных обстоятельств произошедшего, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отметил, что если информация о причастности должностного лица к противоправной деятельности найдет свое подтверждение, будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования.

Сейчас глава свердловского Управления по контролю за оборотом наркотиков находится в изоляторе временного содержания.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации материала ответ от ведомства получен не был.

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