Полицейские Екатеринбурга поймали женщину-курьера, которая забрала у пенсионерки 400 тысяч рублей

На женщину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Екатеринбурга поймали девушку-курьера, которая забирала деньги у обманутой пенсионерки. Всего у нее выманили 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Помощницу аферистов задержали оперативники отделения по борьбе с мошенничествами городского УМВД. Ей оказалась ранее не судимая екатеринбурженка. Она признала свою причастность к обманной схеме. Женщина рассказал, что узнала о такой «работе» из интернета.

- Далее все развивалось по стандартному сценарию - пенсионерке 1934 года рождения позвонили и сообщили, что ее дочь спровоцировала ДТП, и потребовали деньги за причиненный ущерб второму участнику дорожного инцидента, далее курьеру прислали координаты очередной пожилой жертвы, у которой она забрала 400 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

На свердловчанку завели уголовное дело по части три статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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