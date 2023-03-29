Полицейские Екатеринбурга поймали женщину-курьера, которая забрала у пенсионерки 400 тысяч рублей

На женщину завели уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские Екатеринбурга поймали девушку-курьера, которая забирала деньги у обманутой пенсионерки. Всего у нее выманили 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Помощницу аферистов задержали оперативники отделения по борьбе с мошенничествами городского УМВД. Ей оказалась ранее не судимая екатеринбурженка. Она признала свою причастность к обманной схеме. Женщина рассказал, что узнала о такой «работе» из интернета.
- Далее все развивалось по стандартному сценарию - пенсионерке 1934 года рождения позвонили и сообщили, что ее дочь спровоцировала ДТП, и потребовали деньги за причиненный ущерб второму участнику дорожного инцидента, далее курьеру прислали координаты очередной пожилой жертвы, у которой она забрала 400 тысяч рублей, - рассказали в полиции.
На свердловчанку завели уголовное дело по части три статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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