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НовостиОбщество28 марта 2023 15:48

В детском саду Екатеринбурга воспитатель потерял ребенка во время прогулки

Спустя некоторое время мальчика нашли рядом с оживленной дорогой у парковки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Теперь в обстоятельствах происшествия разбираются следователи

Теперь в обстоятельствах происшествия разбираются следователи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду Екатеринбурга воспитатель потерял ребенка во время прогулки. Инцидент произошел 28 марта, малыши гуляли на площадке у дома по улице Юлиуса Фучика, где и расположено дошкольное учреждение.

Теперь в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

- В какой-то момент обнаружилось, что двухлетнего мальчика на прогулке вместе с другими детьми нет. Спустя некоторое время ребенка нашли рядом с оживленной дорогой у парковки. В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи опрашивают сотрудников детского сада и возможных очевидцев, а также изучают интересующую следствие документацию о работе дошкольного учреждения.