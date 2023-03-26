В Свердловской области формируют участковые избирательные комиссии

В Екатеринбурге выборы проведут осенью 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области стартовала работа по формированию участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий. Всего региональный Избирком обновит 2 393 УИК.

Претендентов будут рассматривать территориальные избирательные комиссии в период с 30 марта по 30 апреля 2023 года. Право предлагать кандидатов на включение в участковые избирательные комиссии есть у общественных объединений, политических партий, собраний избирателей по месту учебы, работы и жительства, а также у муниципальных дум.

Напомним, что в Екатеринбурге этой осенью пройдут выборы в городскую думу. Депутатов будут выбирать по новой схеме: 25 человек изберут по одномандатным округам, еще 10 человек – по партийным спискам.

Отметим, что по состоянию на начало 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 3 298 665 избирателей.