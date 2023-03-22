Житель Екатеринбург повез прятать наркотики в Каменск-Уральский и попался

Стражи порядка проверили телефон мужчины и нашли там полезную информацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга, приехавшего в Каменск-Уральский, чтобы прятать по закладкам наркотики, полиция задержала в одном из дворов многоквартирного дома. Об этом пишет портал KU66.RU.

41-летний распространитель запрещенных веществ попался во дворе дома №44 по проспекту Победы. Оказалось, что екатеринбуржец уже имеет погашенную судимость. Наркотики у него были в карманах, а также в автомобиле в количестве семи свертков.

В телефоне любителя незаконного заработка стражи порядка обнаружили фотографии закладок с географическими координатами. Там полицейские нашли еще 8 свертков. Возбуждено уголовное дело Мужчине грозит очень серьезный тюремный срок.