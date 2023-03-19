В Богдановиче осудят двух мужчин, незаконно потративших с карты пенсионерки 12 тысяч

До суда товарищей отпустили под подписку о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче будут судить 54-летнего мужчину, который нашел на улице карту пенсионерки, но решил не возвращать ее законному владельцу и начал тратить с нее деньги. В полицию обратилась 73-летняя женщина, она рассказала, что с ее кредитки неизвестные списали почти 12 тысяч рублей.

Как оказалось, 26 января мужчина, будучи нетрезвым, нашел «пластик» на пересечении улиц Комсомольская – Крылова и накупил продуктов на три тысячи.

- Затем обвиняемый встретился со своим другом, проживающим в северной части города. Друг не вразумил приятеля, что пользоваться чужой банковской картой противозаконно, а вместе с ним в течение двух дней использовал найденную кредитку, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». До суда товарищей отпустили под подписку о невыезде.