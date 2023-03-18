Девочка получила сотрясение мозга. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге Kia Rio сбил 9-летнюю девочку. Авария произошла днем 18 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

ДТП случилось на улице Решетникова, 4. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. Со слов водителя, он просто не заметил ребенка. Девочку с сотрясением головного мозга доставили в больницу.

- Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по проезду Решетникова, со стороны ул. Начдива Онуфриева в сторону улицы Академика Бардина по правому ряду допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД.

За рулем машины оказался 40-летний мужчина. Он имеет стаж вождения три года. На месте сотрудники Госавтоинспекции произвели замеры и опросили свидетелей ДТП.

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